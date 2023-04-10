Премьер-министр Эстонии Каллас ушла в отставку, чтобы вновь возглавить правительство

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об уходе в отставку после прошедших в стране парламентских выборов, сообщает Zakon.kz.

Согласно подписанному ранее коалиционному договору, она возглавит новое правительство.





"Кая Каллас заявила об отставке, выступая на первом заседании нового состава парламента. В отставку также уходит и возглавляемое ею правительство", — говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.

Уходящее в отставку правительство продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового состава кабинета министров.



Как ожидается, президент Алар Карис поручит Каллас сформировать и новый состав кабинета министров как лидеру Партии реформ, победившей на парламентских выборах 5 марта.

Реформистская партия под руководством Каи Каллас уверенно победила на прошедших 5 марта парламентских выборах в Эстонии, получив 37 мест в 101-местном парламенте. Реформисты пригласили в новую правящую коалицию Социал-демократическую партию (9 мандатов) и партию "Эстония 200" (14 мандатов). Коалиция будет иметь 60 мест в новом парламенте.

В состав нового правительства войдут 13 министров вместо нынешних 15. Премьером вновь станет Кая Каллас.