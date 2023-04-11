Подросток погиб, переходя улицу в Алматы

На пересечении проспекта Рыскулова и улицы Немировича-Данченко в Алматы погиб юноша 2007 года рождения, пытаясь перейти дорогу, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Hyundai Accent двигался по проспекту Рыскулова в восточном направлении. Со слов водителя, из-за дождя обзор был ограничен.

Дорогу перебегал парень. Водитель поздно заметил пешехода, не успел остановиться и на полном ходу сбил молодого человека.

От сильного удара того отбросило на несколько десятков метров. От полученных травм юноша 2007 года рождения скончался на месте.

К месту ДТП подъехали родственники погибшего, стали избивать водителя, с помощью арматуры нанесли повреждения автомобилю.

Предотвратить самосуд сумели полицейские.

Сейчас выясняются все подробности ДТП.

7 апреля в Астане КамАЗ наехал на шесть припаркованных авто в Астане и попытался скрыться.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz



