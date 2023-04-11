Подросток погиб, переходя улицу в Алматы
Автомобиль Hyundai Accent двигался по проспекту Рыскулова в восточном направлении. Со слов водителя, из-за дождя обзор был ограничен.
Дорогу перебегал парень. Водитель поздно заметил пешехода, не успел остановиться и на полном ходу сбил молодого человека.
От сильного удара того отбросило на несколько десятков метров. От полученных травм юноша 2007 года рождения скончался на месте.
К месту ДТП подъехали родственники погибшего, стали избивать водителя, с помощью арматуры нанесли повреждения автомобилю.
Предотвратить самосуд сумели полицейские.
Сейчас выясняются все подробности ДТП.
7 апреля в Астане КамАЗ наехал на шесть припаркованных авто в Астане и попытался скрыться.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz