В Кентукки пять человек стали жертвами очередного стрелка

В американском Луисвилле бывший сотрудник открыл стрельбу в отделении Old National Bank. По меньшей мере пять человек погибли, ранены восемь человек, в том числе два полицейских, сообщает Zakon.kz

По информации ВВС, стрелявший мертв, обстоятельства его смерти пока не ясны.

Мэр Луисвилла Крейг Гринберг призвал всех молиться за раненых и похвалил полицию за мгновенную реакцию на сообщения о стрельбе.

"Без сомнения, они своими действиями спасли людей", - сказал мэр.

По данным проекта Gun Violence Archive, это уже 140-й массовый инцидент со стрельбой в США с начала года (сегодня, 10 апреля - 100-й день с начала года). Под массовой стрельбой проект понимает такую, в которой огнестрельные ранения (смертельные или нет) получили не меньше четырех человек.