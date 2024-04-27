Конфликт между полицейскими в Турции перерос в перестрелку с жертвами
Согласно информации Halk TV, стрельбу в участке в городе Адыяман открыл сотрудник полиции.
"По всему городу слышны звуки сирен машин скорой помощи. Телефоны отключены. Погибли двое полицейских, восемь полицейских были ранены", – отмечает издание, ссылаясь на рассказ очевидцев трагедии.
Уточняется, что в стрельбе погиб начальник полицейского участка.
Официальные ведомства пока не прокомментировали ситуацию, не уточняли данные о погибших и пострадавших. Однако в социальных сетях распространяется видео о том, что люди едут сдавать кровь в больницу, чтобы помочь пострадавшим в конфликте.
Adıyaman Altınşehir Karakolu'nda polisler arasında yaşanan tartışma, silahlı çatışmaya döndü 2 polis şehit oldu 8 polis yaralandı. pic.twitter.com/3KcWUe0FKa— WW Press (@wwpressco) April 27, 2024
Ряд иностранных СМИ пишут, что по данному инциденту было начато судебное и административное расследование.
Отметим, что в декабре несколько человек погибли во время стрельбы в университете в Праге.