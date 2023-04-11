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Таразский криминалитет стал блогером и создал общественный фонд для воспитания молодежи

Таразский криминалитет стал блогером и создал общественный фонд для воспитания молодежи Фото: polisia.kz
В Таразе пресечена деятельность крупной преступной группы, лидер которой создал “благотворительный общественный фонд”, сообщает Zakon.kz

По информации Polisia.kz под видом добровольных взносов в свой фонд лидер банды, который теперь стал блогером организовал преступную схему по вымогательству денежных средств у предпринимателей за “криминальное покровительство”. При этом к несогласным применялись угрозы и насилие.

Отметим, что лидер преступной группировки в последнее время позиционировал себя в качестве общественного деятеля, под прикрытием патриотического движения по воспитанию молодежи создал благотворительный общественный фонд. Кардинально изменил имидж на блогера – "сторонника правосудия”, развернув активную деятельность в соцсетях. 

А ранее банда занималась вымогательством, участвовала в криминальных разборках, выбивании долгов у бизнесменов в Таразе и Жамбылской области. 

Как сообщили в МВД в полицию доставлено 9 участников, проведено более 20 обысков. Изъяты:

  • автомат “Калашникова”, похищенный из департамента полиции области во время январских событий,
  • два пистолета “Макарова”,
  • обрез,
  • травматический пистолет,
  •  большое количество холодного оружия в виде метательных ножей, тактических топоров и мачете,
  • более 2 кг наркотических средств.

В отношении участников преступной группы возбуждено 12 уголовных дел за вымогательство, незаконное хранение оружия и наркотиков.

"Основные подозреваемые – лидер и активные участники преступной группы водворены в ИВС. Расследование продолжается", – сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов.


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Елена Вебер
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