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События

Пособников лидеров иностранного криминалитета задержали в Казахстане – оперативное видео

Пособников лидеров иностранного криминалитета поймали в Казахстане, видео, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 10:01 Фото: КНБ РК
В 2024 году Комитет национальной безопасности РК пресек деятельность 19 особо опасных организованных преступных групп, сообщает Zakon.kz.

Информацией ведомство поделилось 5 января 2025 года.

Так, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечены 72 лидера и активных участников ОПГ.

"Всего по подозрению в совершении убийств, грабежей, вымогательства, разбоев и других тяжких преступлений задержано 98 человек, в том числе пособники лидеров иностранного криминалитета. Из них осуждены 40, по остальным еще проводятся досудебные расследования", – сообщили в ведомстве.

4 января 2025 года сообщалось, что двух мужчин из Тараза и Алматы осудили за пропаганду терроризма. Оба получили по 7 лет лишения свободы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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