Пособников лидеров иностранного криминалитета задержали в Казахстане – оперативное видео

В 2024 году Комитет национальной безопасности РК пресек деятельность 19 особо опасных организованных преступных групп, сообщает Zakon.kz.

Информацией ведомство поделилось 5 января 2025 года.

Так, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечены 72 лидера и активных участников ОПГ.

"Всего по подозрению в совершении убийств, грабежей, вымогательства, разбоев и других тяжких преступлений задержано 98 человек, в том числе пособники лидеров иностранного криминалитета. Из них осуждены 40, по остальным еще проводятся досудебные расследования", – сообщили в ведомстве.

4 января 2025 года сообщалось, что двух мужчин из Тараза и Алматы осудили за пропаганду терроризма. Оба получили по 7 лет лишения свободы.