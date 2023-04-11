Рынок электронной коммерции в Казахстане продолжает стремительно расти





В денежном выражении рынок за год прибавил более 300 млрд тенге. Аналитики считают, что одним из важных факторов развития электронной торговли является высокий уровень цифровизации в стране. По данным ООН, Казахстан занимает 15-е место в мире по уровню электронного участия EPI и 28 место по развитию электронного правительства EGDI.

"Переход государственных услуг в онлайн формат и непрерывная работа бизнеса над удобствами пользования электронными площадками, развитием маркетплейсов на рынке, способствуют большему количеству мерчантов, расширению категорий товаров и дальнейшему росту розничной электронной коммерции", - считают авторы отчета. С другой стороны, по их мнению, желание потребителей все больше делать покупки онлайн, тоже "драйвит экономику к развитию цифровизации".

В результате доля электронной коммерции в розничной торговле РК за год выросла с 7,5% до 8,2%. Главными драйверами рынка остаются маркетплейсы. На них приходится 89% всех электронных покупок в РК (в прошлом году было 82%). За год у маркетплейсов продажи выросли на 33%, у онлайн магазинов – на 19%. Причем казахстанцы предпочитают делать покупки на локальных площадках, а не на международных. 8 из 10 покупок приходится на местных игроков.

В компании Mechta.kz, которая принимала участие в исследовании, отметили сложности минувшего года.

"Текущая геополитическая ситуация привела к ряду изменений. Одно и важнейших, это то, что большинство контрактов с поставщиками были переведены из РФ в Европу, либо на локальный рынок. Процесс перехода достаточно затяжной, поэтому часть ассортимента выпала. А самое основное, что это привело к увеличению стоимости и времени на логистику".

В Ozon Marketplace в Казахстане считают, что "в этом году будет прослеживаться тренд на укрепление позиций крупных игроков на рынке за счет расширения сервиса услуг для покупателей. Многие e-commerce игроки стали развивать экосистемы внутри своих платформ и создавать различные дополнительные сервисы для привлечения внимания клиентов – быстрая логистика, финтех-решения, рекламные инструменты".

"В 2022-м году произошел резкий рост онлайн-покупок продуктов питания, - прокомментировал крупнейший игрок казахстанского рынка e-commerce Kaspi.kz, – это новая для индустрии электронной коммерции Казахстана вертикаль, в которой ранее доля онлайн-покупок была незначительной. Покупатели все больше вовлекаются в онлайн покупки товаров повседневного спроса. Более, чем в 5 раз выросли заказы в таких категориях, как "Продукты питания", "Аптека", "Товары для дома", "Детские товары", "Красота и здоровье", "Товары для животных".