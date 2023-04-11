Жас Сарбаз – военный патриотизм формируется с юного возраста
В сентябре в Год детей в Казахстане министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков поручил создать творческую студию для ребят, чьи родители служат в Вооруженных силах и других силовых ведомствах. Таким образом было организовано бесплатное обучение по четырем направлениям: хореографии, актерскому мастерству, вокалу и игре на домбре.
Фото: МО РК
В мероприятии приняли участие министр обороны
генерал-полковник Руслан Жаксылыков, руководство оборонного ведомства, других
войск и воинских формирований, родители юных дарований.
"Отчетный концерт – сплав вдохновенного труда воспитанников детской студии и их наставников: педагогов и солистов Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра", – подчеркнул начальник Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил заслуженный деятель Казахстана Арман Асенов.
Фото: МО РК
Юные таланты представили зрителям вокальные номера и музыкальные композиции. На концерте прозвучали известные произведения казахских композиторов, народные кюи, были исполнены фольклорные и современные хореографические постановки.
Фото: МО РК
Масштабное мероприятие прошло под названием "Біз жастарға
сенеміз", и оно действительно было преисполнено верой в будущее поколение.
Зрители получили огромный позитивный заряд, а юные артисты – свой первый опыт
выступления на большой столичной сцене.