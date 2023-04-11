Жас Сарбаз – военный патриотизм формируется с юного возраста

В Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева города Астаны состоялся отчетный концерт детской творческой студии, организованной на базе Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил, сообщает Zakon.kz.

В сентябре в Год детей в Казахстане министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков поручил создать творческую студию для ребят, чьи родители служат в Вооруженных силах и других силовых ведомствах. Таким образом было организовано бесплатное обучение по четырем направлениям: хореографии, актерскому мастерству, вокалу и игре на домбре.

Фото: МО РК

В мероприятии приняли участие министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, руководство оборонного ведомства, других войск и воинских формирований, родители юных дарований.



"Отчетный концерт – сплав вдохновенного труда воспитанников детской студии и их наставников: педагогов и солистов Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра", – подчеркнул начальник Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил заслуженный деятель Казахстана Арман Асенов.

Фото: МО РК

Юные таланты представили зрителям вокальные номера и музыкальные композиции. На концерте прозвучали известные произведения казахских композиторов, народные кюи, были исполнены фольклорные и современные хореографические постановки.

Фото: МО РК

Масштабное мероприятие прошло под названием "Біз жастарға сенеміз", и оно действительно было преисполнено верой в будущее поколение. Зрители получили огромный позитивный заряд, а юные артисты – свой первый опыт выступления на большой столичной сцене.

