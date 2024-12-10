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Пресс-релизы

В Астане состоялся отчетный концерт творческой студии "Жас сарбаз"

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 21:02 Фото: пресс-служба Минобороны РК
Концерт творческой студии "Жас сарбаз" состоялся в Астане. Организаторы концерта приурочили его к 114-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза, легендарного полководца полковника Бауыржана Момышулы, сообщает Zakon.kz.

Культурное мероприятие, прошедшее в Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, посетили первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, представители командования Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, ветераны, деятели культуры и родители.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 21:02

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Воспитанников студии, педагогов и родителей поздравил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, который отметил значение культуры в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

"Армия в лице Национального военно-патриотического центра активно участвует в привитии юным гражданам чувства патриотизма, в развитии их талантов. Миссия, которую выполняют педагоги центра и его филиалов, работает на формирование личности и укрепление духа будущих защитников Отечества", – подчеркнул он.
концерт, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 21:02

Фото: пресс-служба Минобороны РК

По словам художественного руководителя творческой студии сержанта 3-го класса Альмиры Асылбековой, в детской студии "Жас сарбаз" бесплатно занимаются дети военнослужащих и гражданского персонала всех силовых структур. С ними работают балетмейстер Ержан Кудайбергенов, педагоги по вокалу Гульмира Сеитова, по игре на домбре – Бауыржан Жолдибеков, руководитель курса "Ораторское мастерство" Бахыт Тажинов.

"Это наш отчетный концерт. В его организации нас поддержали руководство Министерства обороны, Центральный военный оркестр и Центральный ансамбль Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил. Большую благодарность хотела бы также выразить родителям, стремящимся развить творческие задатки детей", – сказала Асылбекова.
концерт, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 21:02

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В программе концерта прозвучали кюи "Сарыарка" и "Адай". Были исполнены хореографические композиции "Атшабыс", "Сезім" "Қылықты қыздар", "Киелі қазақ", "Гүлдер", "Дәстүр", "Полет шмеля". Вокалисты и танцоры студии исполнили номер "Көңілді ән". Также прозвучала песня "Мама" в исполнении вокальной группы "Болашақ". Музыкальное произведение "Он алты қыз" солисты группы "Самға" спели вместе с лауреатом республиканских и международных конкурсов Сағыном Өмірбайұлы.

Вокальная группа "Достар" напомнила зрителям мелодии песен группы "ABBA". Танцевальные группы Центрального ансамбля НВПЦ и детской студии "Жас сарбаз" восхитили публику хореографической композицией "Ақсауыт".

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 21:02

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В завершение концерта под мелодию песни "Жайна ұлы дала" на сцену вышли все участники мероприятия, которых благодарные зрители встретили бурными аплодисментами.

Напомним: творческая студия "Жас сарбаз" – призер городских, республиканских и международных конкурсов. В июне 2024 года ее танцевальный коллектив успешно выступил на международном фольклорном фестивале "Нәристе" в Кыргызстане, а уже в августе стал победителем Национальных Дельфийских игр в городе Кокшетау среди 20 танцевальных коллективов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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