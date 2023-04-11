В Казахстане может появиться международный Центр по ЧС

Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий могут открыть в Казахстане. Соответствующее Соглашение ратифицировали депутаты Сената на пленарном заседании палаты 11 апреля 2023 года. Документ направлен на подпись президенту, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма содержится в проекте закона "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории Республики Казахстан".

Соглашение регулирует вопросы пребывания и функционирования Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий на территории Республики Казахстан.



"Согласно соглашению, центр имеет статус юридического лица и в этом качестве пользуется правами и выполняет свои функции в соответствии с данным соглашением. В соответствии с соглашением имущество и активы центра пользуются иммунитетом от любой формы административного или судебного вмешательства. Кроме того, помещения и транспортные средства центра, а также его архивы и документы, в том числе служебная корреспонденция, вне зависимости от места их нахождения, не подлежит обыску, реквизиции, конфискации и любой другой форме вмешательства, препятствующей деятельности центра", – сказано в заключении профильного комитета Сената.

Ожидаемым результатом ратификации соглашения станет дальнейшее обеспечение необходимых условий на территории Республики Казахстан центру для выполнения им своих целей и задач.