Казахстан и Сингапур договорились о развитии зоны свободной торговли

Депутаты Сената 27 июня на пленарном заседании ратифицировали Соглашение между Казахстаном и Сингапуром о торговле услугами и инвестициями. Документ направлен на подпись президенту, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что основными целями ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях являются расширение торгово-экономического сотрудничества сторон, открытие доступа для казахстанских экспортеров услуг на рынок партнера, формирование возможности для учреждения предприятий с участием казахстанского капитала и создание дополнительных условий для привлечения и защиты взаимных инвестиций.

Основными задачами Соглашения являются обеспечение устойчивого развития зоны свободной торговли, а также создание благоприятных условий для дальнейшего роста экономики сторон Соглашения.

Соглашением предусмотрены положения, касающиеся вопросов торговли услугами, поощрения и защиты инвестиций, перемещения физических лиц, транспарентности, разрешения споров, а также институциональных и общих положений, а именно:

каждая сторона немедленно и безусловно предоставляет услугам и поставщикам услуг другой Стороны режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет аналогичным услугам и поставщикам услуг любой стороны, не являющейся стороной настоящего Соглашения;

каждая Сторона предоставляет инвестициям инвесторов другой Стороны справедливый и равноправный режим, полную защиту и безопасность в соответствии с международным правом;

стороны обеспечивают друг друга актуальными пояснительными материалами, касающимися требований к въезду и временному пребыванию физических лиц;

стороны обеспечивают соблюдение мер общего применения по любым вопросам, входящим в сферу действия Соглашения, незамедлительное опубликование или размещение этих мер в свободном доступе с тем, чтобы позволить другой Стороне и заинтересованным лицам ознакомиться с ними;

для достижения взаимоприемлемого решения стороны избегают возникновения и способствуют разрешению любых споров в порядке, определенном Соглашением.

Сообщается, что ратификация Соглашения позволит расширить торгово-экономическое сотрудничество, нарастить экспорт отечественных услуг на рынок Республики Сингапур, содействовать увеличению объема инвестиций в Казахстан.

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