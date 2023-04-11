О ремонте ТЭЦ в регионах страны рассказал Саткалиев
По словам министра, уже ведется капитальный ремонт энергоблока №8 на ГРЭС Евроазиатской энергетической корпорации.
"Также на Петропавловской ТЭЦ, "СевКазЭнерго", Атырауской ТЭЦ, ТЭЦ АО "АрселорМиттал Темиртау", Жезказганская ТЭЦ, "Карачаганак Петролиум Оперейтинг".Алмасадам Саткалиев
Он добавил, что 15 апреля начинается ремонт на ТЭЦ-4 АО "Таразэнергоцентр", с 21 апреля –на Карагандинской ТЭЦ-3, ТОО "Караганда Энергоцентр", ТЭЦ-2 ТОО МАЭК и других электростанциях, в том числе ГРЭС "Сармук Энерго".
"Ситуация по началу и прохождению ремонтных работ находится на постоянном контроле Министерства энергетики".Алмасадам Саткалиев
Министр напомнил, что в конце октября прошлого года начались серьезные аварийные ситуации на Риддерской ТЭЦ со значительным снижением температуры тепловой сети. В январе этого года произошел пожар в галереях ленточных конвейеров и на щите управления котла № 6. В марте было термическое повреждение кабелей на котле № 5 и хлопок угольной пыли в районе котла № 6 с частичным разрушением ограждающих конструкций.
"С начала отопительного периода произошло 133 случая – наибольший показатель по стране – несоблюдения температурного режима работы тепловых сетей".Алмасадам Саткалиев
При этом глава Минэнерго указал, что имеющаяся задолженность перед АО "Каражыра" за поставленный уголь в размере порядка 1,5 млрд тенге сказывается на стабильной поставке топлива. По данным фактам были проведены расследования, внеплановые проверки с составлением протоколов о наказании.
27 ноября 2022 года произошли многочисленные повреждения на тепловых сетях города Экибастуза. Температурный график не соблюдался 94 раза. Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля министерства было проведено расследование технологического нарушения, внеплановая проверка в отношении ТЭЦ ТОО "Экибастузтеплоэнерго" с вынесением административного наказания. Необходимо отметить, что существующие меры штрафных санкций очень малы по сравнению с нанесенным ущербом населению.
"С начала отопительного сезона отмечено 70 случаев несоблюдения температурного графика по ТЭЦ-2 АО "Арселор Миттал Темиртау". В январе на котле № 3 произошло обрушение газохода по причине ухудшения работы золоулавливающей установки. В настоящее время продолжается восстановление газохода на котле № 3, вследствие чего котел № 1 выведен в ремонт с недельным отставанием. Для надежного обеспечения теплоснабжением потребителей г. Темиртау с отставанием ведется строительство котла № 7. Необходимо к следующему отопительному сезону ввести в работу этот котел".Алмасадам Саткалиев
По его данным, на Жезказганской ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" по шести имеющимся котлам за отопительный период произошло 75 аварийных остановок. Наибольшее количество по котлу № 9 (17 шт.), однако в этом году капитальный ремонт по нему не планируется со ссылкой на финансирование. Учитывая, что Жезказган имеет статус областного центра, министерство прорабатывает с ТОО "Kazakhmys Energy" вопрос модернизации этой ТЭЦ.
В декабре и январе была критическая ситуация с водоснабжением ТОО "МАЭК". Так как Мангистау является энергетически критическим регионом, необходимо обеспечить выполнение запланированной ремонтной кампании в полном объеме и в установленные сроки.
Также министр отметил, что с 2012 года не проводятся капитальные ремонты котлов Кентауской ТЭЦ. В 2023 году запланирован капитальный ремонт 4 котлов (№ 5, 6, 7, 8) и 1 турбины (№ 6) на сумму порядка 5 млрд тенге.