Столичный долгострой: Саткалиев рассказал, когда закончат строительство ТЭЦ-3

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 5 июня на пленарном заседании Мажилиса рассказал, когда в Астане полностью достроят ТЭЦ-3, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На заседании депутат Едил Жанбыршин напомнил правительству о столичном долгострое – ТЭЦ-3. Он отметил, что строительство ведется с 2010 года, кроме того, проект неоднократно корректировался в сторону удорожания.

"Строительство ТЭЦ-3 ведется с 2010 года, за это время младенец достигает 13 лет, а мы до сих пор не можем построить важный социально-производственный объект. У меня есть сведения, что на строительство первой очереди ТЭЦ-3 из республиканского бюджета было потрачено 116 млрд тенге. В этой связи вопрос – какая окончательная сумма заложена и когда объект введут в эксплуатацию?" – спросил Едил Жанбыршин.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил, что по ПСД общая сумма общая сумма проекта составляет 146 млрд тенге, из которых 141 млрд тенге – это средства республиканского бюджета.

"На сегодняшний день 116 млрд тенге выделили из бюджета, на эти деньги было построено три котлована. Во время отопительного сезона ТЭЦ уже работала. Полное окончание строительства запланировано на 2026 год", – сообщил Алмасадам Саткалиев.

В ноябре 2023 года на ТЭЦ-3 запустили в работу третий котел.