"Этих людей используют": Саткалиев о пикете нефтяников из Жанаозена в столице

Новый министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал пикет нефтяников из Жанаозеня, которые собрались у здания министерства в столице. Министр считает, что этими людьми манипулируют и используют их, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах заседания Правительства РК Алмасадам Саткалиев отметил, что 10 апреля порядка 60 рабочих их Жанаозена приехали в Астану и начали пикетировать здание Министерства энергетики. Люди просидели там всю ночь и продолжают находиться там до сих пор. По словам министра, требования в начале были достаточно разрозненными. Люди просили работу, на место выехали представители Министерства труда и социальной защиты и Министерства энергетики.

"Сегодня в дополнение к вчера прибывшим сотрудникам приехали еще сотрудники, и требования стали уже более ясные. Речь идет об отмене тендера, ранее проведенного компанией "Озенмунайгаз". Нужно понимать, что приехали сотрудники частной нефтесервисной компании, которая проиграла тендер другой частной компании. Тендер, который проводила дочерняя компания "Оземнунайгаз". Этот вопрос в правовом поле должен решаться. Насколько меня проинформировали, "Самрук-Казына" провел анализ правильности проведения данных тендерных процедур. И дали заключение, что тендер был проведен в соответствии с действующими правилами, законодательством. Та компания выиграла правомерно, причем с меньшей суммой, причем достаточная разница в цене произошла". Алмасадам Саткалиев

Он отметил, что диалог с пикетирующими еще идет, в нем участвуют и представители местных исполнительных органов. Всем предложили устроиться в новую компанию на оклады, не меньшие по размеру с тем, которые у них были. Однако многие отказались от этого предложения и продолжили пикетировать здание. Журналисты спросили, почему Минэнерго не позволило им переночевать в здании.

"Ночевать на улице – это выбор людей же. Вы же не знаете, какая работа проведена местными исполнительными органами. Какую работу провел местный акимат, "Оземунайгаз". То что людям предложили работу, дали им альтернативу. Если мы говорим о людях, не о руководстве частной компании, которая пытается использовать этих людей, опротестовать итоги законного конкурса в интересах личной выгоды. Если мы говорим об интересах людей, то их мы максимально защитили. Мы им дали предложение не хуже. Предложили обеспечить работой. (...) Данный пикет является организованным, то есть люди приехали со спальными мешками, с палатками. Явно их целью было привлечение к себе внимания, в том числе. И тут речь идет именно об их доброй воле. Если бы был запрос - по коммунальным, мы бы это обусловили. В моем понимании, это как бы такая акция для привлечения внимания, для создания ажиотажа. Понятно, путь связанный может быть даже с препятствованием деятельности госорганов, когда наши сотрудники не могут зайти на работу. Но мы наоборот за открытый диалог. Если будет добрая воля, а мы уже достаточно много сделали, мы готовы все необходимое организовать". Алмасадам Саткалиев

Он добавил, что при необходимости готов сам выйти к людям.

"При необходимости я пойду, у меня никаких сомнений нет там, я в разных ситуациях был. В энергетике работал, с коллективами. Сейчас приехал основной коллектив их костяк, и сейчас они меняют требования. Сейчас больше сосредоточились на конкурсе. Есть этапы переговоров, которые мы ведем. Мы хотим понять окончательную позицию, суть проблемы, когда она будет сформирована. Поймём, на каком уровне это будет решаться. Если это будет уровень министра или Правительства, понятно, диалог будет обеспечен. Я вижу необходимость продолжения диалога, ведения переговоров сотрудниками (Минэнерго - Прим.ред.), компетентными людьми. Если потребуется мой выход, я, безусловно, выйду". Алмасадам Саткалиев

Он заверил, что министерство предпримет все меры, чтобы решить эту ситуацию.