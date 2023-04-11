Казахстанцев призвали проверять свои соцплатежи от работодателя

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны своевременно начислять и перечислять за наемных работников пенсионные взносы, соцотчисления и медстрахование в ЕНПФ, ГФСС и ФОМС, но не всегда это делают своевременно, сообщает Zakon.kz.

В департаменте госдоходов Алматы напомнили, что неполное перечисление работодателем денежных средств в Пенсионный фонд влияет на уровень инвестиционного дохода работника, то есть он теряет доход с оборота пенсионных отчислений.

В свою очередь не поступившие отчисления и взносы в фонд социального медицинского страховании отражаются на обеспечение и объем медицинской помощи.

"За нарушение этих обязательств предусмотрен штраф в соответствии с кодексом административных правонарушений Республики Казахстан. И важно знать, что сумма штрафа исчисляется не в МРП, а в процентах от суммы взноса или отчисления, которая подлежала перечислению", - отметили в ДГД.

В ДГД Алматы рекомендуют горожанам осуществлять периодический контроль за своевременностью перечислением социальных платежей работодателем, которые являются обеспечением прав работников на получение социальных выплат (пособия и т.д.).

"В связи с чем гражданам при заключении трудовых договоров следует обращать внимание на пункты в договоре о пенсионных взносах и социальных платежах и в дальнейшем запрашивать у работодателя справки о заработной плате с суммами перечислений. Если имеется факт несвоевременного или неполного перечисления сумм пенсионных и социальных отчислений необходимо обратиться в уполномоченный орган", - пояснили в департаменте.

Вместе с тем информацию по начисленному индивидуальному подоходному налогу, пенсионным взносам, обязательным социальным отчислениям и социальным отчислениям на медицинское страхование можно проверить через портал еGov.kz и специальное мобильное приложение еGov mobil.

Подробнее о налогах и многом другом вы можете узнать по номеру 1414/3 или @mkdalmaty_dgdalmaty.



