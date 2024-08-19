В Семее работодатель два года обманывал своих подчиненных
Фото: primeminister.kz
Руководство ТОО "Зеленстрой Семей" на протяжении двух лет не перечисляло работникам пенсионные и социальные отчисления, сэкономив на этом 69 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Данное нарушение установила прокуратура города Семея. Несмотря на финансовую устойчивость предприятия, руководство не спешило добровольно погашать образовавшуюся задолженность.
Наряду с этим на предприятии выявили и другой вид задолженности – налоговую. С 2022 года она достигла 319 млн тенге.
"По акту прокурорского надзора защищены права свыше 200 работников. В бюджет взыскано 300 млн тенге налоговой задолженности", – говорится в сообщении городской прокуратуры.
Также в городе Семее родители школьников обеспокоены неудобствами возле школы №12.
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