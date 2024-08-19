В Семее работодатель два года обманывал своих подчиненных

Фото: primeminister.kz

Руководство ТОО "Зеленстрой Семей" на протяжении двух лет не перечисляло работникам пенсионные и социальные отчисления, сэкономив на этом 69 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

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