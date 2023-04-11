Казахстан предложил увеличить поставки овощей из Азербайджана

В кулуарах правительства РК заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин 11 апреля рассказал о достигнутых договоренностях с Азербайджаном, в том числе и о предложении увеличить поставки плодоовощной продукции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минторговли сообщил, что в рамках визита в Казахстан президента Азербайджана Ильхама Алиева удалось достигнуть некоторых договоренностей, в том числе было предложено увеличить поставки плодовоовощной продукции в Казахстан.

"Я предложил увеличить поставки плодоовощной продукции, потому что в Мангистауской и Атырауской области это дефицит. Мы также сейчас рассматриваем вопросы вхождения капитала в терминальный склад в Актау либо СПК, либо кто-то из торговых предприятий Казахстана, чтобы уверенно смотреть в будущее". Серик Жумангарин

В целом он отметил, что договоренностей было очень много.

"Мы до этого проводили торгово-экономические миссии и договаривались на 25-30 млн долларов о взаимных поставках товаров. Последняя торгово-экономическая миссия – 55 млн. Мы заключили контракты на поставку кондитерских изделий, аккумуляторов, и после долгого перерыва трансформаторов – наши трансформаторы возвращаются на азербайджанский рынок". Серик Жумангарин

По его словам, азербайджанцы делают очень хорошие инвестиции в Казахстан – на 20 млн долларов они построили терминальный комплекс в Актау класса "А".

"Логистический комплекс "Азерсун" недозагружен, и мы заинтересованы, чтобы его загрузить". Серик Жумангарин

10 апреля состоялся официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан. По итогам полноформатных переговоров с Ильхамом Алиевым президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил их результаты. Стороны еще раз подтвердили обоюдный настрой на всемерное укрепление двусторонних связей.