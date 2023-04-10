Токаев: Наш товарооборот с Азербайджаном приблизился к полумиллиардной отметке

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил результаты прошедших полноформатных переговоров с Ильхамом Алиевым, которые еще раз подтвердили обоюдный настрой на всемерное укрепление двусторонних связей, сообщает Zakon.kz.

"Мы с уважаемым Ильхамом Гейдар оглу в доверительной обстановке обменялись мнениями по всем аспектам нашего сотрудничества, "сверили часы" по региональной и международной проблематике. Обсудили перспективы и направления дальнейшего углубления взаимодействия двух стран. Более полугода назад мы подписали Декларацию по углублению стратегического партнерства и расширению союзнических отношений, Комплексную программу развития сотрудничества на 2022-2026 годы, а также ряд других документов". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам президента Казахстана, сейчас все эти договоренности последовательно претворяются в жизнь. Важным решением стало учреждение Высшего Межгосударственного Совета, который призван служить комплексному укреплению двусторонних отношений.

Казахстан и Азербайджан на взаимовыгодной основе сотрудничают в торгово-экономической сфере.

"Мы с удовлетворением констатировали, что по итогам прошлого года товарооборот между нашими странами приблизился к полумиллиардной отметке. Однако потенциал торгово-экономического партнерства далеко не исчерпан. Мы договорились принять действенные меры для дальнейшего расширения номенклатуры экспортно-импортных товаров". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Большое значение имеет полноценное раскрытие потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.





Речь идет о совершенствовании логистических услуг, создании единых транспортных операторов, модернизации технических и тарифных условий, устранении административных барьеров и формировании замкнутого логистического цикла.

Большое значение также имеет эффективная реализация Дорожной карты по развитию Среднего коридора на 2022-2027 годы. Президент Казахстана отметил необходимость в полной мере использовать возросший интерес к маршруту и привлечь к его инфраструктурному развитию третьи страны. Все эти меры, а также тесное взаимодействие с нашими международными партнерами, позволят гарантировать стабильность и оперативность доставки грузов по направлению "Восток – Запад".

"Особое внимание мы уделили наращиванию сотрудничества в области энергетики. Сегодня нашей приоритетной задачей является дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки. Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг – увеличение объемов поставок и придание им долгосрочного, стабильного характера." Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что правительствам двух стран поручено определить крупные проекты для совместного запуска. Огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества имеется в сфере сельского хозяйства. По итогам прошлого года объем двусторонней торговли продукцией агропромышленного комплекса вырос в 3 раза и составил 146 миллионов долларов. Таким образом, на долю сельского хозяйства сегодня приходится более трети нашего общего товарооборота.

"Мы отметили важность дальнейшего наращивания взаимных поставок сельхозпродукции. Перспективным определено усиление кооперации в сфере информационных технологий. Сейчас ведется активная работа по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Учитывая стратегическое значение этого проекта, мы поручили обеспечить его своевременный запуск". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Наряду с этим азербайджанские партнеры приглашаются к реализации совместных проектов в области цифровизации государственных услуг, а также к использованию казахстанских площадок IT-стартапов. Большой задел имеется и по линии финансового сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев встретился с Ильхамом Алиевым в Акорде.

