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Новый глава Антикора отчитался перед Токаевым

коррупция, отсчет Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет нового главы Антикора о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране. За первый квартал этого года зарегистрировано свыше 500 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 400 лиц, в том числе 53 руководителя, сообщает Zakon.kz.

По словам Асхата Жумагали, с 23 января запущен проект "Бизнеске жол", направленный на устранение административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства. Помощь в рамках проекта уже получили порядка 7 тысяч предпринимателей, сообщает Akorda.kz

Главе государства также была представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений. Так, в текущем году Антикоррупционной службой вынесено 769 рекомендаций и предложений по устранению коррупционных рисков.

Президент отметил исключительную важность устранения системных причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. Он также поручил особое внимание уделить выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных лиц.

Асхат Жумагали возглавил Антикор 5 апреля.

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