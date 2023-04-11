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Законодательство РК

Представители КМГ провели переговоры с группой нефтяников из Жанаозена

Представители КМГ провели переговоры с группой нефтяников из Жанаозена Фото: kmg.kz
11 апреля специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК "КазМунайГаз" Ерханом Умаровым провели переговоры с нефтяниками, прибывшими из Жанаозена в Астану, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте компании, рабочие, прибывшие из Жанаозена, находятся у здания Министерства энергетики РК. Они являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.

Вместе со специалистами КМГ в переговорах участвуют руководство ТОО "БерАли Мангистау Company" и ТОО "Ai-Bis" (компания-победитель тендера). Рабочим предложили трудоустройство в ТОО "Ai-Bis" и ТОО "Кезби" (также оказывает нефтесервисные услуг) с сохранением заработных плат.

"Рабочие при переходе в другую компанию должны сохранить за собой все предыдущие условия труда, включая размер заработной платы и социальный пакет. Такую задачу мы ставим перед компанией, которая стала подрядчиком АО "Озенмунайгаз" по итогам тендера. Однако нужно действовать в рамках правовых процедур, и рабочие должны понимать это".Руководитель аппарата КМГ Ерхан Умаров

Вместе с тем, экс-работники "БерАли Мангистау Company" заявили, что не намерены трудоустраиваться на предлагаемые рабочие места, требуя работу в "Озенмунайгазе".

Также сказано, что собравшимся нефтяникам объяснили, что их требования по трудоустройству в штат АО "Озенмунайгаз" в обход существующих правовых процедур являются незаконными. Это противоречит правилам найма на работу в данную организацию, предусматривающую трудоустройство безработных Жанаозена в порядке очереди.

Данные правила приняты по требованию самих жителей моногорода для честного распределения рабочих мест.

Процесс переговоров будет продолжен, заявили в КМГ.

Ранее в "КазМунайГазе" прокомментировали требование соискателей из Жанаозена взять их на работу.

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