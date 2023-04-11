Представители КМГ провели переговоры с группой нефтяников из Жанаозена
Как отмечено на сайте компании, рабочие, прибывшие из Жанаозена, находятся у здания Министерства энергетики РК. Они являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.
Вместе со специалистами КМГ в переговорах участвуют руководство ТОО "БерАли Мангистау Company" и ТОО "Ai-Bis" (компания-победитель тендера). Рабочим предложили трудоустройство в ТОО "Ai-Bis" и ТОО "Кезби" (также оказывает нефтесервисные услуг) с сохранением заработных плат.
"Рабочие при переходе в другую компанию должны сохранить за собой все предыдущие условия труда, включая размер заработной платы и социальный пакет. Такую задачу мы ставим перед компанией, которая стала подрядчиком АО "Озенмунайгаз" по итогам тендера. Однако нужно действовать в рамках правовых процедур, и рабочие должны понимать это".Руководитель аппарата КМГ Ерхан Умаров
Вместе с тем, экс-работники "БерАли Мангистау Company" заявили, что не намерены трудоустраиваться на предлагаемые рабочие места, требуя работу в "Озенмунайгазе".
Также сказано, что собравшимся нефтяникам объяснили, что их требования по трудоустройству в штат АО "Озенмунайгаз" в обход существующих правовых процедур являются незаконными. Это противоречит правилам найма на работу в данную организацию, предусматривающую трудоустройство безработных Жанаозена в порядке очереди.
Данные правила приняты по требованию самих жителей моногорода для честного распределения рабочих мест.
Процесс переговоров будет продолжен, заявили в КМГ.
Ранее в "КазМунайГазе" прокомментировали требование соискателей из Жанаозена взять их на работу.