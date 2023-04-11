Редкий раритетный автомобиль нашли в гараже спустя 47 лет

Ограниченный выпуск Facel Vega HK 500, одного из самых быстрых автомобилей своего поколения, нашли в гараже спустя почти 50 лет. Его выставят на продажу на аукционе, сообщает Zakon.kz.

У найденного Facel Vega HK 500 руль расположен справа. Таких моделей всего 96 моделей, которые доставили в Великобританию, сообщает Daily Star.

Модели с левым рулем продавались за 50-60 тыс. фунтов стерлингов (27,7-33,3 млн тенге). Более редкие модели продаются еще дороже. Купе Facel Vega Facel II 1964 года стоит почти 300 тыс. фунтов стерлингов (166,6 млн тенге), а аналогичная модель, выпущенная двумя годами ранее, стоит чуть больше 227 тыс. фунтов стерлингов (126 млн тенге).

Автомобиль, который до сих пор имеет оригинальную окраску Brunswick Blue и серую обивку, хранился в гараже в Флинтшире в течение 47 лет. Его выставят на продажу в конце апреля.

Старший специалист аукционной компании H&H Classics Майк Дэвис сказал, что эта находка – абсолютная жемчужина.

"Найти такой автомобиль, спрятанный в гараже в течение такого длительного периода времени, – это особенный момент. Редкий и стильный в равной степени, этот праворульный HK1 имеет все задатки для невероятно выгодного проекта. Проведя так много времени в тайне, HK500 не утратил своей привлекательности и может стать отличной альтернативной покупкой для тех, кто считает сравнимые Ferrari или Aston Martin слишком популярными". Майк Дэвис

HK 500 был первоначально разработан, чтобы конкурировать в одной лиге с Ferrari 250 GTE, Maserati 3500GT и Aston Martin DB4.



Пока не сообщается, за какую сумму он может достаться счастливому автолюбителю.

