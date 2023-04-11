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Законодательство РК

Казахстанцы смогут получать консультации узких специалистов дистанционно

Казахстанцы смогут получить консультации узких специалистов дистанционно Фото: pixabay
Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, сообщает Zakon.kz.

В частности, в документы добавлены дистанционные консультации узких специалистов:

терапевта, педиатра, хирурга, акушера-гинеколога, оториноларинголога, стоматолога, кардиолога, пульмонолога, ревматолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, гематолога, нефролога, уролога, сексопатолога, дерматолога, нейрохирурга, кардиохирурга, трансплантолога, онколога, психиатра и других узких специалистов.

Проконсультироваться также можно будет и у врачей нетрадиционной медицины (су-джок, мануальной терапии, гирудотерапевт, гомеопат), диетолога и получить заключение по проведенным ранее исследованиям.

Как пояснили в Минздраве, поправки вносятся в рамках реализации предвыборной программы президента РК "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" пункта 101 Плана мероприятий, предусматривающего работу по расширению доступа к медицинским услугам по месту нахождения через телемедицину.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 апреля.

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