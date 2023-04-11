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Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать

Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать Фото: пресс-служба ВИИРЭиС
В пресс-службе Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Министерства обороны Казахстана выступили с обращением и прокомментировали передвижение военной техники из Алматы, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что для проведения плановых практических занятий 11 апреля 2023 года из Алматы передвигаются курсанты военного вуза и колонна военной техники Минобороны РК на полигон "Сарышаган", дислоцированный в Карагандинской области.

"После завершения учебно-боевых мероприятий личный состав и боевая техника будут направлены обратно в пункт постоянной дислокации".Пресс-служба ВИИРЭиС
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать

Фото: пресс-служба ВИИРЭиС

"Призываем граждан отнестись с пониманием и не поддаваться недостоверной информации", – говорится в сообщении.

В начале марта колонна военной техники на трассе Алматы – Капшагай напугала казахстанцев. Тогда в пресс-службе уточнили, что "передвижение техники связано с мероприятиями боевой подготовки, проводимыми в Вооруженных силах Казахстана в плановом порядке".

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