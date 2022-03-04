Колонна военной техники на трассе Алматы – Капшагай напугала казахстанцев

Видео опубликовали в одной из Instagram-пабликов.

Пользователей сети ролик с колонной военной техники напугал.

Интересно,

Куда путь держат?

Не надо панику наводить, - написали в комментариях под публикацией.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Министерство обороны РК, где сообщили, что «передвижение военной техники по трассе Алматы - Капшагай связано с мероприятиями боевой подготовки, проводимыми в Вооруженных силах Казахстана в плановом порядке».

Личный состав и военная техника направляются в пункты постоянной дислокации с полигона. Пресс-служба Минобороны РК

Также в оборонном ведомстве сообщили, что с 25 февраля по 3 марта военная техника направлена из Карагандинского в Гвардейский гарнизон, а также из Алматинского в Актауский гарнизон.

С 1 по 4 марта передвижение техники Вооруженных сил осуществляется из Шымкента в Тараз, Туркестан, на полигон «Айша-Биби» и в обратном направлении, а также железнодорожным транспортом из Западного Казахстана в южную часть страны для проведения ремонтных работ. В целях проведения практических занятий с учащимися Военного колледжа министерства обороны в Щучинск была доставлена военная техника из Семейского гарнизона. Пресс-служба Минобороны РК

Вместе с тем в ведомстве отметили, что замеченная пользователями соцсетей в Алматы военная техника «к министерству обороны отношения не имеет».