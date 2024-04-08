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В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы

Минобороны, обращение, военная техника, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 18:07 Фото: ВИИРЭС
8 апреля пресс-служба Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи распространила заявление по поводу предстоящей передислокации военной техники, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о предстоящих учебно-боевых мероприятиях.

Военная техника, Алматы, Минобороны, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 18:07

Фото: ВИИРЭС

"9 апреля 2024 года из Алматы в направлении полигона "Сарышаган" Карагандинской области для проведения плановых практических занятий с курсантами Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи выдвинется колонна военной техники. После завершения учебно-боевых мероприятий личный состав и техника будут направлены обратно в пункт постоянной дислокации", – говорится в сообщении института.

Военная техника, Алматы, Минобороны, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 18:07

Фото: ВИИРЭС

Казахстанцев попросили не реагировать на распространяемые слухи, доверять только официальным источникам информации.

С похожим заявлением Минобороны выступало в марте 2024 года. В том случае речь шла о переброске военной техники в районы близ Астаны.

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