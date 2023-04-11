Казахстан и Кыргызстан намерены сотрудничать в области авиационного поиска и спасания

МИИР РК разработал проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания", сообщает Zakon.kz.

Соглашение подписано 26 мая 2022 года в Бишкеке. Документ разработан в рамках Конвенции о международной гражданской авиации и предусматривает практику организации в части сотрудничества между авиационными поисково-спасательными службами сопредельных государств.

Так, стороны рассматривают границу между сопредельными территориями их государств и прилегающими районами полетной информации как границу между их районами поиска и спасания.

Каждая сторона обеспечивает наличие в ее районе поиска и спасания авиационных поисково-спасательных служб. Такие службы осуществляют круглосуточное дежурство и находятся в контакте между собой.

В случае, если поисково-спасательная служба государства одной стороны получает сообщение об авиационном происшествии или инциденте в своем районе поиска и спасания, эта служба незамедлительно принимает все необходимые меры по поиску и спасанию.



Если же у поисково-спасательной службы государства одной стороны возникла необходимость в помощи поисково-спасательной службы государства другой стороны, то она может запросить такую помощь. В этом случае сторона, запросившая помощь, принимает все меры по скорейшему допуску на территорию своего государства поисково-спасательных сил и средств государства другой стороны.

Дальнейшие меры принимаются во взаимодействии поисково-спасательных служб государств обеих сторон.

Также в соглашении говорится, что помощь любому лицу, которое находится в опасности, оказывается независимо от гражданства или статуса такого лица либо обстоятельств, при которых это лицо было обнаружено.



Кроме того, каждая сторона обязуется информировать другую сторону обо всех происшедших в ее районе поиска и спасания инцидентах с участием воздушных судов, зарегистрированных в государстве другой стороны, и принятых мерах.

Компетентными органами, ответственными за реализацию соглашения, являются:

от казахстанской стороны - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и государственные органы, уполномоченные осуществлять функции поисково-спасательных служб;

от кыргызской стороны - Министерство транспорта и коммуникаций КР и государственные органы, уполномоченные осуществлять функции поисково-спасательных служб.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 25 апреля.