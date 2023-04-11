Казахстан и Кыргызстан намерены сотрудничать в области авиационного поиска и спасания
Соглашение подписано 26 мая 2022 года в Бишкеке. Документ разработан в рамках Конвенции о международной гражданской авиации и предусматривает практику организации в части сотрудничества между авиационными поисково-спасательными службами сопредельных государств.
Так, стороны рассматривают границу между сопредельными территориями их государств и прилегающими районами полетной информации как границу между их районами поиска и спасания.
Каждая сторона обеспечивает наличие в ее районе поиска и спасания авиационных поисково-спасательных служб. Такие службы осуществляют круглосуточное дежурство и находятся в контакте между собой.
В случае, если поисково-спасательная служба государства одной стороны получает сообщение об авиационном происшествии или инциденте в своем районе поиска и спасания, эта служба незамедлительно принимает все необходимые меры по поиску и спасанию.
Если же у поисково-спасательной службы государства одной стороны возникла необходимость в помощи поисково-спасательной службы государства другой стороны, то она может запросить такую помощь. В этом случае сторона, запросившая помощь, принимает все меры по скорейшему допуску на территорию своего государства поисково-спасательных сил и средств государства другой стороны.
Дальнейшие меры принимаются во взаимодействии поисково-спасательных служб государств обеих сторон.
Также в соглашении говорится, что помощь любому лицу, которое находится в опасности, оказывается независимо от гражданства или статуса такого лица либо обстоятельств, при которых это лицо было обнаружено.
Кроме того, каждая сторона обязуется информировать другую сторону обо всех происшедших в ее районе поиска и спасания инцидентах с участием воздушных судов, зарегистрированных в государстве другой стороны, и принятых мерах.
Компетентными органами, ответственными за реализацию соглашения, являются:
- от казахстанской стороны - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и государственные органы, уполномоченные осуществлять функции поисково-спасательных служб;
- от кыргызской стороны - Министерство транспорта и коммуникаций КР и государственные органы, уполномоченные осуществлять функции поисково-спасательных служб.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 25 апреля.