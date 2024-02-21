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Казахстан и Кыргызстан договорились о помощи в авиационном поиске и спасении

Казахстан и Кыргызстан договорились о помощи в авиационном поиске и спасении Фото: gov.kz
Депутаты Мажилиса 21 февраля 2024 года ратифицировали Соглашение между правительством Казахстана и кабинетом министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что страны договорились наладить сотрудничество между своими поисково-спасательными службами для поиска и спасания пассажиров и экипажей, а также воздушных судов, терпящих либо потерпевших бедствие.

По его словам, операции будут проводиться в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Кроме того, в задачи соглашения входят:

  • взаимное оповещение об авиационных происшествиях и незамедлительное принятие всех необходимых мер по поиску и спасанию пассажиров и экипажей, терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов;
  • проведение совместных учений поисково-спасательных служб двух сторон, обмен информацией и опытом;
  • оказание взаимной помощи по запросу одной из сторон при проведении поисково-спасательных операций, в том числе на трансграничной территории (авиационная и наземная поддержка поисково-спасательными силами).

В заключении профильного комитета сказано, что данное соглашение будет способствовать координации действий в области поиска и спасания воздушных судов сопредельных государств.

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