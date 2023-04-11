В России для призывников вводят электронную повестку
По словам спикера, повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале "Госуслуг".
Парламентарий пояснил, что электронные повестки будут дублировать традиционные способы оповещения – вручение бумажных повесток под роспись или через работодателя. Кроме того, военнослужащие смогут получать их в многофункциональных центрах.
Введение электронных повесток предусматривается законопроектом о создании единого реестра военнообязанных.
Согласно документу, военнослужащие, получившие повестки, будут обязаны в течение двух недель сообщить об этом лично в военкомат.
Те, кто подлежит призыву и не получил повестку, должны будут явиться в военкомат для сверки данных воинского учета.
На это им также отводится две недели со дня начала следующего призывного периода. Для уклонистов предусматривается наказание.