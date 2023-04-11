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В России для призывников вводят электронную повестку

призыв в армию Фото: pixabay
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов разъяснил порядок вручения военнослужащим электронных повесток, сообщает Zakon.kz.

По словам спикера, повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале "Госуслуг".

Парламентарий пояснил, что электронные повестки будут дублировать традиционные способы оповещения – вручение бумажных повесток под роспись или через работодателя. Кроме того, военнослужащие смогут получать их в многофункциональных центрах.

Введение электронных повесток предусматривается законопроектом о создании единого реестра военнообязанных.

Согласно документу, военнослужащие, получившие повестки, будут обязаны в течение двух недель сообщить об этом лично в военкомат.

Те, кто подлежит призыву и не получил повестку, должны будут явиться в военкомат для сверки данных воинского учета.

На это им также отводится две недели со дня начала следующего призывного периода. Для уклонистов предусматривается наказание.

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