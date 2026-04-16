Советы

Повестка из военкомата: что важно знать призывникам в Казахстане

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 19:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве обороны (МО) Казахстана сегодня, 16 апреля 2026 года, разъяснили порядок вручения повесток и рассказали, какие действия необходимо предпринять после ее получения, сообщает Zakon.kz.

Как приходит повестка и что делать после ее получения

Повестка – официальный документ, по которому гражданина вызывают в местные органы военного управления (военкомат) для прохождения призывных мероприятий. Это не формальность, а юридическое требование, обязательное к исполнению.

Вручение повестки осуществляется несколькими способами: лично под подпись, через работодателя или учебное заведение.

Также внедрены цифровые уведомления через личный кабинет на портале электронного правительства eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile и посредством SMS.

В документе указываются дата, время и адрес явки.

По данным МО, неявка без уважительной причины влечет административную ответственность, при систематическом уклонении – уголовную.

Уже после получения повестки необходимо проверить корректность данных: ФИО, адрес, дату и цель вызова (медицинская комиссия, уточнение данных и др.).

Специалисты рекомендуют заранее подготовить документы: удостоверение личности, приписное свидетельство (при наличии), документы об образовании или справку с места учебы, медицинские заключения, а также документы, подтверждающие право на отсрочку.

При невозможности явки в назначенное время следует заблаговременно уведомить местный орган военного управления (военкомат) и подтвердить причину документально.

"В случае болезни предоставляется медицинская справка, при занятости по учебе или работе – соответствующие подтверждающие документы. Уважительная причина должна быть зафиксирована".Пресс-служба МО РК

В ведомстве подчеркивают, повестка не означает немедленный призыв.

Как правило, речь идет об уточнении данных, прохождении медицинской комиссии, определении категории годности и проверке оснований для отсрочки. При своевременной подготовке процедура проходит без затруднений.

Могут ли в Казахстане отказаться от призыва в армию

16 марта 2026 года Токаев подписал указ об увольнении в запас и новом призыве в армию. Также мы рассказывали, что нужно знать казахстанцам о призыве в армию.

Известно, что в 2025 году в Вооруженные силы было призвано 42 098 человек.

Анастасия Московчук
Пособия и выплаты для ветеранов боевых действий в Казахстане: что важно знать
