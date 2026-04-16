Повестка из военкомата: что важно знать призывникам в Казахстане
Как приходит повестка и что делать после ее получения
Повестка – официальный документ, по которому гражданина вызывают в местные органы военного управления (военкомат) для прохождения призывных мероприятий. Это не формальность, а юридическое требование, обязательное к исполнению.
Вручение повестки осуществляется несколькими способами: лично под подпись, через работодателя или учебное заведение.
Также внедрены цифровые уведомления через личный кабинет на портале электронного правительства eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile и посредством SMS.
В документе указываются дата, время и адрес явки.
По данным МО, неявка без уважительной причины влечет административную ответственность, при систематическом уклонении – уголовную.
Уже после получения повестки необходимо проверить корректность данных: ФИО, адрес, дату и цель вызова (медицинская комиссия, уточнение данных и др.).
Специалисты рекомендуют заранее подготовить документы: удостоверение личности, приписное свидетельство (при наличии), документы об образовании или справку с места учебы, медицинские заключения, а также документы, подтверждающие право на отсрочку.
При невозможности явки в назначенное время следует заблаговременно уведомить местный орган военного управления (военкомат) и подтвердить причину документально.
"В случае болезни предоставляется медицинская справка, при занятости по учебе или работе – соответствующие подтверждающие документы. Уважительная причина должна быть зафиксирована".Пресс-служба МО РК
В ведомстве подчеркивают, повестка не означает немедленный призыв.
Как правило, речь идет об уточнении данных, прохождении медицинской комиссии, определении категории годности и проверке оснований для отсрочки. При своевременной подготовке процедура проходит без затруднений.
16 марта 2026 года Токаев подписал указ об увольнении в запас и новом призыве в армию.
Известно, что в 2025 году в Вооруженные силы было призвано 42 098 человек.