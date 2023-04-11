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Всемирный банк посоветовал властям Узбекистана повысить пенсионный возраст

Властям Узбекистана посоветовали повысить пенсионный возраст Фото: pixabay
Узбекистан является единственной бывшей советской республикой, где пенсионный возраст составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, сообщает Zakon.kz.

По данным Всемирного банка, многие страны в ходе переходных реформ 1990-х годов увеличили пенсионный возраст на 2-3 года, сообщает Kun.uz.

Во втором десятилетии 2000-х годов началась вторая волна повышения, когда страны приступили к давно откладываемым реформам пенсионного возраста (Украина, Беларусь, Россия). Те страны, которые ранее повышали пенсионный возраст, на этом этапе уделили особое внимание постепенному выравниванию пенсионного возраста женщин и мужчин (Азербайджан, Армения, Молдова, Литва и Казахстан). В Эстонии, Латвии, Литве и Азербайджане пенсионный возраст повышается до 65 лет для женщин и мужчин.

"Во время пандемии и высокого уровня безработицы нецелесообразно начинать повышать пенсионный возраст. Но как показывает практика, с момента принятия решения до начала его реализации целесообразно дать работникам предпенсионного возраста время на адаптацию, чтобы они могли скорректировать свои жизненные планы".Всемирный банк

По мнению ВБ, оптимальным вариантом было бы принятие решения в рамках национальной стратегии социальной защиты на 202-2030 годы, предусматривающего медленное (3- 4 месяца в год) повышение пенсионного возраста до 65 лет, начиная с 2025 года.

Отмечается, что в дальнейшем это позволит постепенно сдвинуть границу между трудоспособным и пенсионным возрастом, уменьшив давление демографических изменений. Очень важно для страны успеть сделать это до исчерпания потенциала демографического роста рабочей силы (середина 2040-х годов), так как это уже вопрос национальной конкурентоспособности.

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