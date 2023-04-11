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Казахстанцы смогут оформлять доверенности онлайн

Азамат Ескараев, Багдат Мусин Фото: Zakon.kz
Министерство юстиции совместно с МЦРИАП объявили о запуске пилотного проекта "е-нотариат". Он позволит казахстанцам оформлять некоторые виды доверенностей онлайн, не выходя из дома, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр юстиции Азамат Ескараев сообщил, что суть проекта "е-нотариат" заключается в том, чтобы  предоставлять возможность получения нотариальных услуг – нотариального заверения отдельных видов доверенностей, казахстанцами.

"Это пилотный проект, страновой, поэтому мы начинаем с отдельных видов доверенностей. Находясь дома, где-то за границей можно будет получить такую услугу – не посещая нотариуса, получить онлайн услугу. Для обеспечения безопасности предусмотрена в программе двухфакторная аутентификация посредством биометрической идентификации и ЭЦП гражданина", – отметил глава Минюста.

Он добавил, что казахстанцы часто пользуются услугой по нотариальному удостоверению доверенности.  Только в 2022 году было более 2 млн обращений по вопросу оформления доверенностей. И внутри на имущество и  представление интереса в судах.

"Полагаем, что населению понравится данная услуга. Хочу отметить, что в мире по этому виду услуг только две страны – Франция и Литва реализовали отдельные элементы, и мы по этому виду услуг становимся в ряд таких стран, которые могут организовать и оказать ее".Азамат Ескараев

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин отметил, что для оформления онлайн-доверенности нужно обязательно быть пользователем мобильного приложения электронного правительства.

"После того, как человек проходит идентификацию, выпускает ЭЦП, может пользоваться 600 услугами и сервисами. Чтобы упрощать взаимодействие граждан и бизнеса с Министерством юстиции проработали, чтобы сделать возможным онлайн оформление доверенности", – заявил глава Минцифры.

Ранее Мусин ответил на жалобы о новых неработающих терминалах документирования.

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