Мусин ответил на жалобы о новых неработающих терминалах документирования
"Сегодня посетил Центр обслуживания населения, расположенный на улице Керей Жанибек хандар в Астане, где проверил работу терминалов для выпуска удостоверений личности и паспортов. Сразу скажу, что устройства функционируют в полной мере, но пока работают только в одном ЦОНе", – написал министр в своем Telegram-канале.".
Мусин уточнил, что воспользоваться услугами терминала могут люди из разных регионов, однако для жителей Алматинской, Карагандинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей эти услуги пока не доступны.
Глава Минцифры отметил, что эта проблема будет исправлена в течение месяца.
"Мы совместно с Министерством внутренних дел проводим соответствующую работу. Кроме того, такие терминалы скоро появятся во всех региональных ЦОНах, по крайней мере, такую задачу я поставил перед НАО "Правительство для граждан", – заключил министр.
Терминалы планировали запустить в Астане еще в мае 2022 года. 3 марта проект представили главе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину и министру внутренних дел Марату Ахметжанову.
3 марта новый терминал для оформления и выдачи документов начал работу в пилотном режиме в недавно открывшемся ЦОНе Астаны.
Указывается, что с помощью терминалов клиенты смогут заказать услугу, минуя очередь, и процесс документирования займет не более 10 минут.