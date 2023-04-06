Мусин ответил на жалобы о новых неработающих терминалах документирования

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин осмотрел новые автоматизированные терминалы для моментального изготовления документов после жалоб жителей. Астанчане возмущались, что терминалы работают недолжным образом, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня посетил Центр обслуживания населения, расположенный на улице Керей Жанибек хандар в Астане, где проверил работу терминалов для выпуска удостоверений личности и паспортов. Сразу скажу, что устройства функционируют в полной мере, но пока работают только в одном ЦОНе", – написал министр в своем Telegram-канале.".

Мусин уточнил, что воспользоваться услугами терминала могут люди из разных регионов, однако для жителей Алматинской, Карагандинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей эти услуги пока не доступны.

Глава Минцифры отметил, что эта проблема будет исправлена в течение месяца.

"Мы совместно с Министерством внутренних дел проводим соответствующую работу. Кроме того, такие терминалы скоро появятся во всех региональных ЦОНах, по крайней мере, такую задачу я поставил перед НАО "Правительство для граждан", – заключил министр.

Терминалы планировали запустить в Астане еще в мае 2022 года. 3 марта проект представили главе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину и министру внутренних дел Марату Ахметжанову.

3 марта новый терминал для оформления и выдачи документов начал работу в пилотном режиме в недавно открывшемся ЦОНе Астаны.

Указывается, что с помощью терминалов клиенты смогут заказать услугу, минуя очередь, и процесс документирования займет не более 10 минут.