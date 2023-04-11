Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков 11 апреля на пресс-конференции в СЦК объяснил, почему в Казахстане ввели запрет на ввоз пшеницы автотранспортом на полгода, сообщает Zakon.kz.

Министерство сельского хозяйства ввело запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана автомобильным транспортом сроком на 6 месяцев, за исключением семенной пшеницы. Ербол Тасжуреков пояснил, что последние несколько лет отечественный рынок зерна терпит убытки из-за контрабандного ввоза пшеницы из приграничных стран. По данным отраслевых ассоциаций, объемы так называемого "серого" импорта достигают 1,5-2 млн тонн в год, а общий ущерб государству ежегодно оценивается в размере 500 млн долларов.

При этом на внутреннем рынке наблюдается падение цен. К примеру, с начала июля 2022 года стоимость пшеницы снизилась со 170-185 тыс. тенге до 80-85 тыс. тенге за тонну.

Антилидерами по приему и транзиту нелегального зерна являются Павлодарская область, а также граничащие с Россией Актюбинская и Западно-Казахстанская области. Завезенная пшеница, без уплаты НДС оформляется на крестьянские хозяйства и в виде скрытого реэкспорта, без уплаты транзитного тарифа направляется в Афганистан и страны Центральной Азии. Ербол Тасжуреков привел несколько фактов контрабанды пшеницы.

"Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области установлено, что одно из ТОО в период 2021-2022 годы экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан контрабандное российское зерно в объеме 8,3 тыс. тонн на сумму более 1 млрд тенге. При этом для получения льготного экспортного тарифа казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие отечественное происхождение, что позволило уклонится от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" в сумме почти 150 млн тенге". Ербол Тасжуреков

Для снижения поступления серого импорта, по его словам, необходимо было принять меры по ограничению импорта пшеницы, в первую очередь автомобильным транспортом, без уплаты НДС, что занижает стоимость отечественной пшеницы и делает ее невостребованной.

"Указанные меры позволят стабилизировать ситуацию на зерновом рынке. При этом, для обеспечения аграриев семенным материалом, разрешена поставка семян автотранспортом. В данном случае партии должны сопровождаться удостоверением о качестве семян. Также не устанавливаются никакие ограничения на поставку зерна железнодорожным транспортом с уплатой всех положенных налогов и сборов". Ербол Тасжуреков

Запрет имеет временный характер и по итогам его реализации будут приняты соответствующие меры.

Он заверил, что в запрете нет никаких перекосов или несправделивых подходов.

"Я только что обозначил масштабы нелегального серого импорта. Здесь учтены именно интересы всех сельхозтоваропроизводителей, участников рынка именно зерна. Сам наш внутренний рынок у нас насыщен за счёт внутреннего собранного урожая, цена является благоприятной. Поэтому отсутствует какая-либо надобность для наших участников рынка ввозить пшеницу извне". Ербол Тасжуреков

Директор департамента земледелия МСХ РК Азат Султанов, добавил, что ограничение будет распространяться только на партии семян, которые используют в качестве посадочного материала сельхозтоваропроизводители, а не переработчики.

"Все партии должны сопровождаться специальными документами, что они являются семенами. На внутреннем рынке у нас более 10 млн тонн пшеницы имеется, зерна в целом. Поэтому мелкие переработчики в принципе, в том числе потребителям пшеницы в качестве кормов, могут спокойно по достаточно приемлемой цене на внутреннем рынке приобрести". Азат Султанов

Приказ "О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом" министр сельского хозяйства подписал 10 апреля.

