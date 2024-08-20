Запрет на ввоз пшеницы до конца 2024 года ввели в Казахстане

В Министерстве сельского хозяйства 20 августа 2024 года объяснили введение запрета на ввоз пшеницы в Казахстан всеми видами транспорта, сообщает Zakon.kz.

В МСХ отметили, что с начала года Казахстан импортировал 1,3 млн тонн, что практически равно годовому объему импорта 2023 года. Такая ситуация, по данным ведомства, складывается на фоне того, что на внутреннем рынке достаточно запасов пшеницы прошлогоднего урожая.

"На 1 июля текущего года по республике имелись запасы в объеме около 6,1 млн тонн зерновых, в том числе пшеницы – 5,1 млн тонн, из них пшеницы на продовольственные цели – 4 млн тонн. В период вегетации прогнозируется хороший урожай зерновых, которые с учетом переходящих запасов создадут избыточное предложение на рынке зерна", – отметили в пресс-службе МСХ.

Для защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна 26 июля 2024 года на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях было принято решение о введении запрета на ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию Казахстана из третьих стран и из стран ЕАЭС до 31 декабря 2024 года, за исключением транзита пшеницы через территорию Казахстана.

Запрет не касается и случаев, когда идет перемещение пшеницы с территории одного государства – члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства – члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие с 21 августа и будет действовать до 31 декабря 2024 года.

12 апреля 2024 года сообщалось, что в Казахстане продлили запрет на ввоз пшеницы еще на полгода.