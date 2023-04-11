Бублик проиграл Звереву на старте "Мастерса" в Монте-Карло
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Противостояние двух Александров затянулось на три сета и заняло ровно два часа игрового времени, в итоге завершилось успехом представителя Германии – 3:6, 6:2, 6:4. Зверев во втором круге "Мастерса" встретится с опытным испанцем, Роберто Баутиста Агутом, который в свою очередь в тяжелейшем поединке одолел сербского теннисиста Филипа Крайновича – 5:7, 7:6 (12:10), 6:1.
Фото: Instagram/rolexmontecarlomasters
Первый грунтовый "Мастерс" сезона на кортах Монте-Карло проходит с призовым фондом 6 228 295 евро. Многие известные теннисисты во главе с "королем грунта" Рафаэлем Надалем не принимают участие в этих состязаниях в связи с травмами. Главный фаворит турнира, серб Новак Джокович, пропускает стартовый круг и начнет соревнования со второго раунда, игрой против россиянина Ивана Гахова.
Действующий чемпион "Мастерса" в Монте-Карло, грек Стефанос Циципас, стартует матчем с Бенжаменом Бонзи из Франции. Завершается турнир 15 апреля.