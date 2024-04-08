Бублик проиграл в матче первого круга "Мастерса" в Монте-Карло
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Игра длилась 1 час и 4 минуты.
На счету обоих теннисистов две подачи навылет. Бублик допустил восемь двойных ошибок, у Чорича их пять. Бублик реализовал один брейк-пойнт, а Чорич - 6 из 12 возможных.
Borna thriving 🧱@borna_coric takes out Bublik 6-1 6-1 in his first match on clay in 2024! pic.twitter.com/Nym7VQbOzk— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 7, 2024
В мировом рейтинге хорват занимает 32-е место, а Бублик на 18-й строчке.
Теперь Чоричу предстоит 10 апреля встретиться с Ян-Леннардом Штруффом из Германии.
Отметим, что во время матча Бублик решил дать поиграть в теннис болгерл.
Alexander Bublik: One of a kind 😂— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 7, 2024
A day that ball girl will never forget!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/yy9usEupPp
Ранее сообщалось, что первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов стал чемпионом турнира категории АТР-250 в португальском Эшториле.