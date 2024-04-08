Бублик проиграл в матче первого круга "Мастерса" в Монте-Карло

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик уступил хорвату Борне Чоричу в матче стартового круга "Мастерса" в Монте-Карло со счетом 1:6, 1:6, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!



Игра длилась 1 час и 4 минуты.

На счету обоих теннисистов две подачи навылет. Бублик допустил восемь двойных ошибок, у Чорича их пять. Бублик реализовал один брейк-пойнт, а Чорич - 6 из 12 возможных.

Borna thriving 🧱@borna_coric takes out Bublik 6-1 6-1 in his first match on clay in 2024! pic.twitter.com/Nym7VQbOzk — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 7, 2024

В мировом рейтинге хорват занимает 32-е место, а Бублик на 18-й строчке.



Теперь Чоричу предстоит 10 апреля встретиться с Ян-Леннардом Штруффом из Германии.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Отметим, что во время матча Бублик решил дать поиграть в теннис болгерл.

Alexander Bublik: One of a kind 😂



A day that ball girl will never forget!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/yy9usEupPp — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 7, 2024

Ранее сообщалось, что первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов стал чемпионом турнира категории АТР-250 в португальском Эшториле.