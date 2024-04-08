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Бублик проиграл в матче первого круга "Мастерса" в Монте-Карло

Бублик проиграл в матче первого круга &quot;Мастерса&quot; в Монте-Карло Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик уступил хорвату Борне Чоричу в матче стартового круга "Мастерса" в Монте-Карло со счетом 1:6, 1:6, сообщает Zakon.kz.

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Игра длилась 1 час и 4 минуты.

На счету обоих теннисистов две подачи навылет. Бублик допустил восемь двойных ошибок, у Чорича их пять. Бублик реализовал один брейк-пойнт, а Чорич - 6 из 12 возможных.

В мировом рейтинге хорват занимает 32-е место, а Бублик на 18-й строчке.

Теперь Чоричу предстоит 10 апреля встретиться с Ян-Леннардом Штруффом из Германии. 

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Отметим, что во время матча Бублик решил дать поиграть в теннис болгерл.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов стал чемпионом турнира категории АТР-250 в португальском Эшториле.

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