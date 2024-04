Бублик проиграл в матче первого круга "Мастерса" в Монте-Карло

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!



Игра длилась 1 час и 4 минуты.

На счету обоих теннисистов две подачи навылет. Бублик допустил восемь двойных ошибок, у Чорича их пять. Бублик реализовал один брейк-пойнт, а Чорич - 6 из 12 возможных.

Borna thriving 🧱@borna_coric takes out Bublik 6-1 6-1 in his first match on clay in 2024! pic.twitter.com/Nym7VQbOzk