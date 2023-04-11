В школе-интернате Семея скончался ребенок

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Во время обеда в школе-интернате Семея умер ребенок. Как рассказали Zakon.kz в Управлении образования Абайской области, в настоящее время возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла 7 апреля. По данным Управления, несовершеннолетний ученик 2010 года рождения потерял сознание во время обеденного приема пищи. "Ему немедленно была оказана первая медицинская помощь, вызвана скорая помощь, однако ребенок умер до прибытия медиков. В интернат он был принят на основании заключения психолого-медико-педагогическая консультации города Семей от 13 января 2016 года с диагнозом "легкая умственная отсталость". Пресс-служба Управления образования Абайской области Также сказано, с понедельника по пятницу ребенок жил и учился в специальной школе-интернате. На выходные дни его забирала домой мама. "Заключение медицинской экспертизы показало механическую асфиксию вследствие закрытия дыхательных путей пищевыми массами", – добавили в ведомстве. В настоящее время возбуждено уголовное дело. 10 апреля после тяжелой травмы умерла молодая спортсменка в Карагандинской области. Читайте также В Астане девушка разбилась насмерть, упав с высоты Названа причина жестокого избиения девочки в Усть-Каменогорске Астанчанин под музыку скрылся с места ДТП

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