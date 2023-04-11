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В школе-интернате Семея скончался ребенок

В школе-интернате Семея скончался ребенок Фото: pixabay
Во время обеда в школе-интернате Семея умер ребенок. Как рассказали Zakon.kz в Управлении образования Абайской области, в настоящее время возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла 7 апреля.

По данным Управления, несовершеннолетний ученик 2010 года рождения потерял сознание во время обеденного приема пищи.

"Ему немедленно была оказана первая медицинская помощь, вызвана скорая помощь, однако ребенок умер до прибытия медиков. В интернат он был принят на основании заключения психолого-медико-педагогическая консультации города Семей от 13 января 2016 года с диагнозом "легкая умственная отсталость".Пресс-служба Управления образования Абайской области

Также сказано, с понедельника по пятницу ребенок жил и учился в специальной школе-интернате. На выходные дни его забирала домой мама.

"Заключение медицинской экспертизы показало механическую асфиксию вследствие закрытия дыхательных путей пищевыми массами", – добавили в ведомстве. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

10 апреля после тяжелой травмы умерла молодая спортсменка в Карагандинской области.

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