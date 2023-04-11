Внучка Ислама Каримова в купальнике разделила поклонников на два лагеря

Фото: Instagram/mashatilly

11 апреля 2023 года внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова – Марьям Тилляева – порадовала поклонников в Instagram серией снимков, в которых она предстала в купальнике, сообщает Zakon.kz.

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