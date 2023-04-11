Внучка Ислама Каримова в купальнике разделила поклонников на два лагеря
Фото: Instagram/mashatilly
11 апреля 2023 года внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова – Марьям Тилляева – порадовала поклонников в Instagram серией снимков, в которых она предстала в купальнике, сообщает Zakon.kz.
Фотографии она подписала лаконично: "Секси-шмекси".
Пост внучки Ислама Каримова вызвал бурю эмоций у фолловеров и разделил их на два лагеря.
Если одни были восхищены снимками Тилляевой:
- "Уау! Красотка",
- "И в правду секси"
- "Копия Гульнары Каримовой",
- "Сексуальность зашкаливает",
- "Узбекская сестра семьи Кардашьян-Дженнер",
- "Не обращай внимания на негатив, только вперед".
То другие вовсе пристыдили Марьям и напомнили о священном месяце Рамазан:
- "Позор",
- "Нет уважения даже к посту",
- "Стыдно во время Рамазана",
- "В каком месте интересно секси?"
Архивные фото Ислама Каримова появились в Сети
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27 февраля 2023 года Марьям Тилляева опубликовала фото с бабушкой – Татьяной Каримовой. Подписчики внучки Ислама Каримова пожелали бабушке здоровья и оценили снимок.
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