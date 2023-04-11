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Внучка Ислама Каримова в купальнике разделила поклонников на два лагеря

Внучка Ислама Каримова в купальнике разделила поклонников на два лагеря Фото: Instagram/mashatilly
11 апреля 2023 года внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова – Марьям Тилляева – порадовала поклонников в Instagram серией снимков, в которых она предстала в купальнике, сообщает Zakon.kz.

Фотографии она подписала лаконично: "Секси-шмекси".

Пост внучки Ислама Каримова вызвал бурю эмоций у фолловеров и разделил их на два лагеря.

Если одни были восхищены снимками Тилляевой:

  • "Уау! Красотка",
  • "И в правду секси"
  • "Копия Гульнары Каримовой",
  • "Сексуальность зашкаливает",
  • "Узбекская сестра семьи Кардашьян-Дженнер",
  • "Не обращай внимания на негатив, только вперед".

То другие вовсе пристыдили Марьям и напомнили о священном месяце Рамазан:

  • "Позор",
  • "Нет уважения даже к посту",
  • "Стыдно во время Рамазана",
  • "В каком месте интересно секси?"

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27 февраля 2023 года Марьям Тилляева опубликовала фото с бабушкой – Татьяной Каримовой. Подписчики внучки Ислама Каримова пожелали бабушке здоровья и оценили снимок.

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