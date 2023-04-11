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В Шымкенте на оживленной улице найдено тело 57-летнего мужчины

Шымкент, тело мужчины, полиция Фото: Zakon.kz
10 апреля на пересечении улиц Рыскулова и Шаяхметова было найдено тело мужчины c телесными повреждениями. В интересах следствия полицейские подробности не разглашают, сообщает Zakon.kz

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

"10.04.2023 года около 11:30 в Управление полиции Аль-Фарабийского района поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Рыскулова и Шаяхметова лежит тело мужчины. При прибытии на место происшествия следственно-оперативной группы установлено, что погибшим является гражданин 1966 года рождения. Проводятся следственные действия", –сообщили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

Дело зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований.


Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в жестоком убийстве матери и сына в Актобе.

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