В Шымкенте на оживленной улице найдено тело 57-летнего мужчины

Фото: Zakon.kz

10 апреля на пересечении улиц Рыскулова и Шаяхметова было найдено тело мужчины c телесными повреждениями. В интересах следствия полицейские подробности не разглашают, сообщает Zakon.kz

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. "10.04.2023 года около 11:30 в Управление полиции Аль-Фарабийского района поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Рыскулова и Шаяхметова лежит тело мужчины. При прибытии на место происшествия следственно-оперативной группы установлено, что погибшим является гражданин 1966 года рождения. Проводятся следственные действия", –сообщили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента. Дело зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований.

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