Жестокое убийство матери и сына в Актобе: подозреваемого поймали

В Актобе задержан подозреваемый в убийстве молодой женщины и ее 16-летнего сына, сообщает Zakon.kz

Как пишет Stan.kz со ссылкой на Актюбинский областной суд, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Разрешение дается на два месяца и продлится до 31 мая.

Как сообщали ранее 29 марта в одной из квартир жилого дома в Актобе обнаружены убитыми 35-летняя мать и ее 16-летний сын. 13-летняя дочь погибшей госпитализирована в реанимационное отделение детской больницы с ножевым ранением. Именно девочка и вызвала полицию. Истекающего кровью ребенка на карете скорой привезли в больницу и сразу – на хирургический стол. Девочка выжила.



