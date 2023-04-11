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В Турции погиб экскаваторщик при обрушении минарета

смерть человека Фото: скриншот видео
Экскаваторщик погиб в результате обрушения минарета в турецком городе Газиантеп, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала TRT Haber, рабочие занимались демонтажем минарета, который был поврежден ранее землетрясением. Однако башня упала на экскаватор.

Как уточняется, 25-летний машинист скончался под обломками строения.


Ранее вице-президент Турции Фуат Октай, рассказал, что в стране число погибших при землетрясениях превысило 49,5 тысячи человек.

Николай Ежелев
Землетрясения в Турции
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