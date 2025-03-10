Во время строительства тоннеля для железной дороги в Турции произошло обрушение

На стройплощадке железнодорожной линии в турецком городе Кайсери на юге страны произошло обрушение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Türkiye со ссылкой на губернатора Гекмена Чичека, на стройплощадке находились семь рабочих. Отмечается, что пять из них выбрались из-под завала самостоятельно, один получил серьезные травмы, еще одного спасти не удалось.

По словам Чичека, на погибшего упал камень, что привело к его смерти.

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