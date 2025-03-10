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Мир

Во время строительства тоннеля для железной дороги в Турции произошло обрушение

обрушение произошло во время строительства тоннеля для железной дороги в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 21:15 Фото: pixabay
На стройплощадке железнодорожной линии в турецком городе Кайсери на юге страны произошло обрушение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Türkiye со ссылкой на губернатора Гекмена Чичека, на стройплощадке находились семь рабочих. Отмечается, что пять из них выбрались из-под завала самостоятельно, один получил серьезные травмы, еще одного спасти не удалось.

По словам Чичека, на погибшего упал камень, что привело к его смерти.

Ранее была названа основная причина аварии на руднике "Жомарт".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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