Эльмира Сыздыкова завоевала "золото" Чемпионата Азии-2023 по женской борьбе

Представительница команды Казахстана по женской борьбе Эльмира Сыздыкова завоевала золотую медаль на Чемпионате Азии в Астане, сообщает Zakon.kz.

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Согласно информации пресс-службы Национального олимпийского комитета, в финале весовой категории до 76 кг ей противостояла Айпери Медет кызы (Кыргызстан). Схватка завершилась победой казахстанки. Данная медаль стала для команды Казахстана по женской первой золотой на ЧА.

Кроме того, свои схватки за бронзовые медали выиграли Марина Седнева (до 55 кг) и Елена Шалыгина (до 68 кг).