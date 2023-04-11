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Законодательство РК

В полиции Астаны прокомментировали митинг работников нефтяной компании

митинг Фото: скриншот видео
С 10 апреля в столице группа работников сервисной компании нефтяной отрасли проводила несанкционированный митинг перед зданием АО "КазМунайГаз", сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП города отметили, что, согласно законодательству страны, массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения.

"В связи с нарушением митингующими Закона "О мирных собраниях" в части отсутствия заявки в МИО на проведение митинга, а также проведение несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию был доставлен ряд организаторов и активных участников акции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушители будут привлечены к административной ответственности по статьям 488 и 667 КРКобАП, влекущим предупреждение или штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

"Их действиям будет дана правовая оценка согласно действующему законодательству. Полицейские предупреждают, что за организацию и проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетов либо иного публичного мероприятия, проводимого в нарушение порядка, установленного РК, предусмотрена ответственность", – резюмируется в сообщении.

Отметим, что 8 марта в Алматы проходил ежегодный, согласованный с акиматом  митинг, организованный феминистками, активистками города.

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