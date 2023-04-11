Аким Жанаозена обратился к собравшимся на площади жителям

Аким Жанаозена Айбек Косуаков обратился к собравшимся на площади жителям, которые выступают за то, чтобы в Астане отпустили задержанных во время несанкционированного митинга работников сервисной компании нефтяной отрасли у здания АО "КазМунайГаз", сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, акиматом г. Жанаозена были проведены разъяснительные работы среди собравшихся на площади перед акиматом жителей города. Кроме того, аким записал видеообращение.



"Уважаемые жители города Жанаозен, уважаемые земляки! Сегодня все вы видели в социальных сетях информацию о том, что наши земляки организовали акцию протеста в Астане и были доставлены в отдел полиции. По сообщению представителей правоохранительных органов, наши земляки в порядке. К ним будут приняты административные меры в рамках действующего законодательства", – заявил аким.

По его словам, акиматом на постоянной основе принимаются меры по созданию новых рабочих мест на территории города, обеспечению постоянной занятости безработных граждан.

"В Астане проведены предварительные переговоры с протестующими гражданами. Тем, кто ранее работал в проигравшей тендер компании, был предложен перевод в компанию, выигравшую тендер, с сохранением условий труда и заработных плат. Но предложение было отклонено. В священный месяц Рамазан призываю всех к спокойствию! Не зная сути вопроса, прошу не поддаваться эмоциям и призывам провокаторов, не совершать какие-либо незаконные действия!" Айбек Косуаков





Ранее сообщалось, что в Астане группа работников сервисной компании нефтяной отрасли проводила несанкционированный митинг перед зданием АО "КазМунайГаз". Многие были задержаны.