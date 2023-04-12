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Больше двух тысяч жителей эвакуируют из-за пожара на заводе переработки отходов в США

Больше двух тысяч жителей эвакуируют из-за пожара на заводе переработки отходов в США Фото: Тwitter/FoxNews
Жителей пригорода Ричмонда, штат Индиана, срочно эвакуируют из-за крупного пожара, вспыхнувшего на заводе по переработке отходов, сообщает Zakon.kz

Крупный пожар на закрытой фабрике города Ричмонд вспыхнул во вторник. Власти издали приказ приказ о срочной эвакуации людей в радиусе 800 метров от пожара. Всем, кто находится в километре и далее, рекомендовано не открывать окна и не выпускать животных из дома, передает Fox.


Мэр города Дэйв Сноу назвал возгорание "серьезным крупномасштабным пожаром" и призвал жителей Ричмонда избегать опасной зоны.

Клубы черного дыма продолжают подниматься в небо. Сообщается, что завод по переработке отходов был закрыт более 10 лет назад. Опасность, однако, сохраняется.

В Атырауской области потушили пламя, которое бушевало четыре дня. Пожарные ликвидировали загорание камышовых зарослей. Как рассказали в пресс-службе областного ДЧС, сгорело 1200 га тростника.

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