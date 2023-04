Больше двух тысяч жителей эвакуируют из-за пожара на заводе переработки отходов в США

Крупный пожар на закрытой фабрике города Ричмонд вспыхнул во вторник. Власти издали приказ приказ о срочной эвакуации людей в радиусе 800 метров от пожара. Всем, кто находится в километре и далее, рекомендовано не открывать окна и не выпускать животных из дома, передает Fox.

Please see attached map of evacuation zone. pic.twitter.com/mnDbZtu8ox