Пожар в пригороде Атырау потушили спустя четыре дня

В Атырауской области ликвидировано загорание камышовых зарослей. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе областного ДЧС, сгорело 1200 га тростника.

По данным ведомства, пожар потушили вечером 6 апреля.

"Вечером 6 апреля 2023 года ликвидировано загорание камышовых зарослей вдоль побережья Каспийского моря в Атырауской области. Согласно информации, основанной на космомониторинге "Казахстан Гарыш сапары", общая площадь пожара составила 1200 га". Пресс-служба ДЧС Атырауской области

Также отмечено, что в ликвидации были задействованы 42 сотрудника, 7 единиц техники ДЧС, вертолет АО "Казавиаспас".

Камыш в резервате "Ак Жайык" начал гореть 2 апреля. Тогда сильный смог накрыл Атырау. В школах города занятия в классах отменили. Несмотря на сильный смог и большую площадь пожара, фауна не пострадала.