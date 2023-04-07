Пожар в пригороде Атырау потушили спустя четыре дня
Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области
В Атырауской области ликвидировано загорание камышовых зарослей. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе областного ДЧС, сгорело 1200 га тростника.
По данным ведомства, пожар потушили вечером 6 апреля.
"Вечером 6 апреля 2023 года ликвидировано загорание камышовых зарослей вдоль побережья Каспийского моря в Атырауской области. Согласно информации, основанной на космомониторинге "Казахстан Гарыш сапары", общая площадь пожара составила 1200 га".Пресс-служба ДЧС Атырауской области
Также отмечено, что в ликвидации были задействованы 42 сотрудника, 7 единиц техники ДЧС, вертолет АО "Казавиаспас".
Камыш в резервате "Ак Жайык" начал гореть 2 апреля. Тогда сильный смог накрыл Атырау. В школах города занятия в классах отменили. Несмотря на сильный смог и большую площадь пожара, фауна не пострадала.
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