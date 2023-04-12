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10 лет тюрьмы: два студента осуждены за распространение наркотиков

10 лет тюрьмы: два студента осуждены за распространение наркотиков Фото: pixabay
Два студента из Северо-Казахстанской области осуждены за распространение синтетических наркотиков. Каждый из них получил по 10 лет тюремного срока, сообщает Zakon.kz.

Осужденным по 19 лет. Этот факт суд учел при вынесении приговора как смягчающий – молодой возраст. Также в качестве смягчающих обстоятельств суд принял во внимание положительную характеристику с места жительства и учебы и то, что студенты привлекаются впервые к уголовной ответственности. Отягчающих вину обстоятельств не выявлено, передает Sputnik.

Оба студента получили по 10 лет лишения свободы. Суд признал из виновными в распространении синтетических наркотиков.

Как сказано в материалах дела, молодые люди нашли контакты продавца в интернете и решили подзаработать – распространять синтетические наркотики, делая закладки.

"Подсудимые по полученным координатам в лесу подняли закладку с мефедроном и при выходе из леса были задержаны сотрудниками полиции. При обыске у них обнаружены свертки в количестве 21 штуки, приобретенные для продажи". Пресс-служба Акмолинского областного суда

Найденные наркотики приравниваются к особо крупной партии. Вина студентов доказана показаниями свидетелей и экспертизами, а также переписками в телефонах.

В Казахстане опиоидный анальгетик «Трамадол» внесли в перечень наркотических препаратов. Теперь реализовать препарат смогут только аптеки, имеющие специальное разрешение.

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Мария Мельникова
Акмолинская область Северо-Казахстанская область
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