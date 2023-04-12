10 лет тюрьмы: два студента осуждены за распространение наркотиков
Осужденным по 19 лет. Этот факт суд учел при вынесении приговора как смягчающий – молодой возраст. Также в качестве смягчающих обстоятельств суд принял во внимание положительную характеристику с места жительства и учебы и то, что студенты привлекаются впервые к уголовной ответственности. Отягчающих вину обстоятельств не выявлено, передает Sputnik.
Оба студента получили по 10 лет лишения свободы. Суд признал из виновными в распространении синтетических наркотиков.
Как сказано в материалах дела, молодые люди нашли контакты продавца в интернете и решили подзаработать – распространять синтетические наркотики, делая закладки.
"Подсудимые по полученным координатам в лесу подняли закладку с мефедроном и при выходе из леса были задержаны сотрудниками полиции. При обыске у них обнаружены свертки в количестве 21 штуки, приобретенные для продажи". Пресс-служба Акмолинского областного суда
Найденные наркотики приравниваются к особо крупной партии. Вина студентов доказана показаниями свидетелей и экспертизами, а также переписками в телефонах.
В Казахстане опиоидный анальгетик «Трамадол» внесли в перечень наркотических препаратов. Теперь реализовать препарат смогут только аптеки, имеющие специальное разрешение.