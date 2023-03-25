Трамадол внесли в список наркотических веществ в Казахстане

Теперь реализовать препарат смогут только аптеки, имеющие специальное разрешение, сообщает Zakon.kz.

Правительство Республики Казахстан внесло изменение в свое постановление №470 "Об утверждении Списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, Сводной таблицы об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, Списка заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ".

Изменения коснулись лекарственного средства трамадол. Теперь реализовать его могут только аптеки, имеющие специальное разрешение.

О том, что в стране хотят расширить список наркотических средств, стало известно в декабре прошлого года.

Тогда сообщалось, что в список наркотических средств будут включены еще 14 наименований наркотиков и 13 наименований прекурсоров – веществ, используемых для их изготовления.

В целях борьбы с так называемой "аптечной" наркоманией список психотропных веществ решили дополнить трамадолом.