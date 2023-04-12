Эксперты: Швеция станет первой страной, "свободной от табачного дыма" в 2023 году

Добиться впечатляющих результатов в борьбе с курением Швеции помогли не только традиционные ограничения, но и стратегия снижения вреда.

Термин "страна, свободная от табачного дыма" определяется ВОЗ как тот случай, когда курят менее 5% населения. Согласно отчету, представленному глобальным движением Health Diplomats, Швеция достигнет этого показателя уже в ближайшие месяцы.



Сейчас в Швеции курит 5,6% населения и эти цифры представляют собой заметное снижение по сравнению с пиком распространенности курения в 1960-х годах, когда в этой стране курили 49% мужчин. Поскольку за это же время население Швеции выросло более чем на 30%, это эквивалентно сокращению общего числа курильщиков на 80%.

По мнению авторов отчета, подход Швеции может спасти миллионы жизней в следующем десятилетии, если другие страны Европейского Союза (ЕС) примут аналогичные меры.

"Если бы все другие страны ЕС использовали те же стратегии, что и Швеция, в ближайшее десятилетие только в Европе можно было бы спасти 3,5 миллиона жизней", - отметил Андерс Милтон, один из авторов отчета и экс-председатель Шведской медицинской ассоциации, Шведского Красного Креста и Всемирной медицинской ассоциации.

За последние 50 лет Швеция ввела традиционные меры по борьбе с курением, как и другие европейские страны, а отличие заключается в том, что страна открыта для продажи менее вредных бездымных альтернатив сигаретам и избегает их демонизации и ограничения. Шведы уже давно используют снюс – традиционное табачное изделие для приема внутрь. А в последние годы прогрессу способствовало также появление новых альтернативных бездымных продуктов, в частности, электронных сигарет, систем нагревания табак и популярных сейчас в стране пакетиков с никотином для приёма внутрь.

"Речь идет о сочетании борьбы против курения с минимизацией вреда. Не существует безопасных табачных изделий, но электронные сигареты, например, на 95% менее вредны, чем традиционные сигареты с процессом горения. Курильщику гораздо лучше перейти на менее вредные альтернативы, чем продолжать курить" - считает еще один автор отчета Делон Хуман, бывший советник по вопросам общественного здравоохранения трех генеральных директоров ВОЗ и генерального секретаря ООН.

В отчете отмечается, что уже точно известно и научно обосновано, что основная часть заболеваний и смертей, связанных с табаком, вызвана вдыханием токсичного дыма от горючих сигарет в легкие. А никотин, хотя и вызывает привыкание, не вызывает заболеваний, связанных с курением, в частности, таких как рак легких, инсульт и хроническая обструктивная болезнь легких.

Показатели, которых удалось добиться в Швеции благодаря стратегиям снижения вреда, это только подтверждают. Так, в Швеции сейчас самый низкий процент заболеваний, традиционно связываемых с курением, по сравнению с другими странами ЕС. Например, заболеваемость раком на 41% ниже, чем в других европейских странах. А уровень смертности от всех болезней, связываемых с курением, на 39,6%8 ниже, чем в среднем по ЕС.

"У Швеции очень успешная стратегия по борьбе с курением, которую следует экспортировать, - говорит профессор Карл Фагерстрём, также являющийся автором отчета и всемирно признанным экспертом в области исследований зависимостей. - Миру было бы очень полезно, если бы больше стран поступили так, как Швеция, применив меры, которые сокращают спрос и предложение, в то же время применяя дифференцированные налоговые ставки, дающие курильщикам финансовые стимулы для перехода с сигарет на менее вредные альтернативы".

Стратегия налогообложения табака в Швеции основана на пропорциональном акцизе, который отражает меньший риск альтернатив, по сравнению с сигаретами. С 1 января 2023 года ставка акциза на нагреваемые табачные изделия составляет в Швеции всего 36% от ставки акциза, применяемой к сигаретам. Это означает, что менее вредные альтернативы сигаретам более доступны по цене, чем сами сигареты, и это стимулирует курильщиков отходить от самой вредной формы потребления никотина.